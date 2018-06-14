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Власти ЕС ввели в действие новую систему для предотвращения проникновения в европейское воздушное пространство самолетов, не отвечающих нормам безопасности.

Согласно установленным правилам, любое воздушное судно из стран вне ЕС, которое входит в воздушное пространство союза, должно иметь единый сертификат безопасности полетов, действующий на всей территории Европы, который называется "разрешением эксплуатанта из третьих стран" (TCO).

Новая система призвана предупреждать авиадиспетчеров всех государств-членов о том, что воздушное судно, не имеющее такого разрешения, пытается войти в воздушное пространство. Самолету, таким образом, будет отказано в пролете.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com