Якубович пожаловался на "приходящих пожрать" россиян (4)

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В мире | 14 июня 2018 года, 20:16

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович во время встречи с молодежью на петербургском фестивале фантастики и науки «Старкон-2018» посетовал на поведение гостей программы, которые после съемок сметают все на своем пути ради угощений на барабане.

Присутствовавшая на встрече корреспондентка отметила, что телеведущий не хотел в очередной раз говорить о «Поле чудес» и согласился ответить только на один вопрос о программе: «Куда девается жратва?!»

«Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», — отмечает Якубович.

Гости рассовывают пирожные по карманам, кладут их за пазуху, делится наблюдениями ведущий. «Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — заключил он.

Источник: lenta.ru

Фото: screenshot youtube.com

Комментарии 4
ХХ1 час назад
Отличный ведущий, остроумен, чувствуется- бывший КВН-щик, отличная весёлая передача, всегда в пятницу смотрю, надеюсь Л. Якубович будет долго её вести, здоровья Вам ,Леонид Аркадьевич, Вы просто молодец!
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Патриот 3 часа назад
Баран! Лак сделай так что бы было изобилие жратвы, а то скупердяйство и выжимание прибыли у вас в приоритете! Позорище!!!!
7
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Latviešu Patriots16 минут назад
Ko var gribēt no salašņām:)))
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