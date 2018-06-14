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Британский певец Робби Уильямс показал неприличный жест во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Уильямс выступил на стадионе «Лужники» в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Он спел несколько песен, в том числе Rock DJ.

Накануне Уильямс признался, что его попросили не исполнять на открытии чемпионата мира по футболу хит Party Like A Russian. В тексте песни говорится об олигархе, который «грабит нацию, строит космическую станцию» и «никогда не улыбается, если это не выгодно». Артист отказался говорить, кто именно попросил его отказаться от исполнения этой композиции.

Источник: lenta.ru