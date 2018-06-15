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Провал саммита G7 на фоне выходящих за рамки привычной политики США действий Дональда Трампа показал, что оказавшаяся в заложниках антироссийских санкций и в стратегической зависимости от Вашингтона Европа обречена на маргинализацию в мировой политике, если не осознает необходимости реформы европейского проекта и создания оси "Париж-Берлин-Москва-Пекин", считает эксперт по проблемам безопасности Пьер-Эммануэль Томанн.

Саммит "большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. После его завершения Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают согласованное коммюнике. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским. "Слабость европейцев в "большой семерке" является следствием их неспособности думать о новом мире иначе, чем устаревшими парадигмами… Реформа европейского проекта в форме расширения его геополитического горизонта до размеров континента — это единственный путь для европейцев преодолеть раздробленность и неизбежное ослабление ЕС", — заявил РИА Новости эксперт Французского института геополитики (IFG), имея в виду создание "зоны безопасности и процветания от Бреста до Владивостока" с гибкими альянсами.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, оказавшиеся заложниками своей политики санкций по отношению к России, которая, между тем, не работает, и растущего недоверия по отношению к американскому президенту, отказались при этом принять во внимание предложение Дональда Трампа о реинтеграции России в "восьмерку". Это возвращение России, однако, укрепило бы европейскую позицию по Ирану, чтобы уравновесить США", — полагает создатель исследовательского проекта Eurocontinent.

"Только ось "Париж-Берлин-Москва-Пекин" будет надежным противовесом США. Беспомощность европейцев в G7 стала результатом недостатка их геополитического видения в новом многополярном мире", — считает эксперт.