Трагедия в Новокузнецке: мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой (2)

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В мире | 15 июня 2018 года, 11:31

Житель Новокузнецка застрелил бывшую жену прямо на улице, а затем покончил с собой, сообщает Следственный комитет в "ТамТам".

Инцидент произошел на улице Павловского. Около полудня по местному времени 46-летний мужчина пришел к офису, в котором работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее, предположительно из ружья. Женщина скончалась на месте, а мужчина зашел в офис и покончил с собой. Следователи возбудили дело об убийстве.

Местные СМИ писали, что после убийства мужчина якобы забаррикадировался в здании, из-за чего его пришлось брать штурмом. В Следственном комитете эти сообщения не подтвердили.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что между бывшими супругами произошел конфликт из-за ревности.

"Обычная бытовая трагедия, ревность, муж, жена, все. Надо успокоить всех людей и не раскачивать эту ситуацию. Обычная трагедия на почве ревности. Заложников не было в принципе", — сказал он.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Жёлтая пресса2 часа назад
Миск, вы считаете нужным эти новости выставлять? Кому это интересно кроме ваших Педриотов-троллей, чтоб очередной раз какашки бросить в сторону России, не более.
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Satīra1 час назад
Так для этого и публикуют такие новости чтобы очернить Россию и Путина лично...
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