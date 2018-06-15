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Житель Новокузнецка застрелил бывшую жену прямо на улице, а затем покончил с собой, сообщает Следственный комитет в "ТамТам".

Инцидент произошел на улице Павловского. Около полудня по местному времени 46-летний мужчина пришел к офису, в котором работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее, предположительно из ружья. Женщина скончалась на месте, а мужчина зашел в офис и покончил с собой. Следователи возбудили дело об убийстве.

Местные СМИ писали, что после убийства мужчина якобы забаррикадировался в здании, из-за чего его пришлось брать штурмом. В Следственном комитете эти сообщения не подтвердили.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что между бывшими супругами произошел конфликт из-за ревности.

"Обычная бытовая трагедия, ревность, муж, жена, все. Надо успокоить всех людей и не раскачивать эту ситуацию. Обычная трагедия на почве ревности. Заложников не было в принципе", — сказал он.