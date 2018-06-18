Ученые: ядерное оружие навредит самим американцем (3)

фото

В мире | 18 июня 2018 года, 10:22

Использование США ядерного оружия против другой страны в конечном итоге навредит самим американцам. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского технологического университета, пишет Science Alert.

Портал напоминает о доктрине взаимного гарантированного уничтожения, когда две противоборствующие стороны применяют ядерное оружие друг против друга. Такой вариант назван бессмысленным и "самоубийственным" для обеих сторон.

Ученые Мичиганского университета рассмотрели другой, более "позитивный" сценарий, когда государство наносит ядерный удар по противнику, однако не получает ответа. В качестве примера взяты США. Исследователи пришил к выводу, что даже в таком случае страна получит ответный удар – экологический.

По их подсчетам, если США запустят 7 тыс. ядерных боеголовок, то от наступления ядерной зимы и голода в итоге погибнут около 5 млн американцев. В случае с тысячей боеголовок – около 140 тыс. американцев. Очевидных негативных последствий можно избежать, только если использовать не более 100 боеголовок, подсчитали ученые.

Тем не менее, помимо смерти населения от голода, последствия ядерного удара также могут привести к насилию и протестам, отмечают в американском университете.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Ну, слава тебе Господи!1 час назад
Хоть кто-то в американии начал говорить вслух о небезобидности приминения ядрёной бомбы!
Глядишь лет через 70 начнут и о ядерном разоружении США говорить (если, кнечно, к тому времени ещё будет существовать такое государство).
Ответить
Да ладно1 час назад
7 тысяч ракет - ядерная зима - голод, болезни и всего 5 миллионов американцев? Ну, ну - хорошо если столько выживет.
Ответить
мРижанин21 час назад
Навредит???
Браво!!! АФТАР??? Цивилизация исчезнет. Если это навредит? То да!!!
Ответить