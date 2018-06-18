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Использование США ядерного оружия против другой страны в конечном итоге навредит самим американцам. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского технологического университета, пишет Science Alert.

Портал напоминает о доктрине взаимного гарантированного уничтожения, когда две противоборствующие стороны применяют ядерное оружие друг против друга. Такой вариант назван бессмысленным и "самоубийственным" для обеих сторон.

Ученые Мичиганского университета рассмотрели другой, более "позитивный" сценарий, когда государство наносит ядерный удар по противнику, однако не получает ответа. В качестве примера взяты США. Исследователи пришил к выводу, что даже в таком случае страна получит ответный удар – экологический.

По их подсчетам, если США запустят 7 тыс. ядерных боеголовок, то от наступления ядерной зимы и голода в итоге погибнут около 5 млн американцев. В случае с тысячей боеголовок – около 140 тыс. американцев. Очевидных негативных последствий можно избежать, только если использовать не более 100 боеголовок, подсчитали ученые.

Тем не менее, помимо смерти населения от голода, последствия ядерного удара также могут привести к насилию и протестам, отмечают в американском университете.

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