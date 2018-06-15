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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывают сделать французский основным языком Евросоюза вместо английского на фоне переговоров Великобритании о выходе из ЕС. Об этом сообщает Wall Street Journal, отметив, что впервые подобную идею французский лидер озвучил в марте в День французского языка, предложив вернуться к положению вещей, которое существовало до 1973 года.

Инициативу Макрона поддерживают и другие политики: официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста, который в апреле участвовал в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Все же отмечается, что, несмотря ни на что, наиболее популярным в ЕС языком остается английский — в 80% школ в Евросоюзе учащиеся в качестве первого иностранного изучают именно его. Кроме того, английский является официальным языком в Великобритании, Ирландии и на Мальте, однако стоит учесть, что в последних двух странах проживает лишь 1,2% населения ЕС.

На сегодняшний день английский используется в 80% документах ЕС. Французский в 5%, а немецкий в 2%.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com