СМИ: Макрон хочет сделать французский основным языком Евросоюза (3)

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В мире | 15 июня 2018 года, 16:22

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывают сделать французский основным языком Евросоюза вместо английского на фоне переговоров Великобритании о выходе из ЕС. Об этом сообщает Wall Street Journal, отметив, что впервые подобную идею французский лидер озвучил в марте в День французского языка, предложив вернуться к положению вещей, которое существовало до 1973 года.

Инициативу Макрона поддерживают и другие политики: официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста, который в апреле участвовал в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Все же отмечается, что, несмотря ни на что, наиболее популярным в ЕС языком остается английский — в 80% школ в Евросоюзе учащиеся в качестве первого иностранного изучают именно его. Кроме того, английский является официальным языком в Великобритании, Ирландии и на Мальте, однако стоит учесть, что в последних двух странах проживает лишь 1,2% населения ЕС.

На сегодняшний день английский используется в 80% документах ЕС. Французский в 5%, а немецкий в 2%.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
А не замахнуться ли нам...24 минуты назад
Какой нахрен французский? ЛАТЫШСКИЙ!!!Вот язык для европы с последующим замахом на единый язык в мировом масштабе.И языковое гестапо уже готово и штат бесплатных стукачей растёт день отодня,во бабки то посыпятся в бюджет, только успевай по карманам рампихивать.
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Дуся28 минут назад
Макрон прав. Если Британия выходит, то рабочими языками должны стать французский и немецкий.
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шустрый1 час назад
Микрону снятся лавры Наполеона....ню-ню.
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