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Австралийский онлайн-сервис My Travel Research опубликовал результаты рейтинга International Toilet Tourism Awards 2018, в котором названы лучшие туалеты мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уборные оценивались с точки зрения их дизайна, причудливости, расположения и оснащенности удобствами.

Безусловным победителем по всем критериям оказались уборные ресторана Piz Gloria, который расположен на самой вершине швейцарской горы Шилтхорн. Хозяева заведения оформили туалеты в стиле фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде в честь появления Piz Gloria в одной из главных сцен кинокартины.

Вторую позицию занял самый причудливый, по мнению жюри, туалет Bowl Plaza в штате Канзас. Его стены состоят из мозаики, которую из подручных средств в течение четырех лет своими руками собирали посетители. «Все помещение целиком — это свободное пространство для креативного бунта. Детям и взрослым это очень нравится», — прокомментировали судьи.

В номинации «Лучший дизайн» победила уборная в научном центре в Саскачеване, Канада, которая выражена в природной стилистике. Жюри рассказали, что это помещение — словно «окно в другой мир», так как внутри проигрываются звуки пения птиц, а на стенах изображены леса Канады.

Также, самым приятным по расположению был признан туалет с видом на Тихий океан на 11 этаже калифорнийского отеля La Jolla. А наиболее оборудованной назвали ванную комнату в аэропорту Брисбена, Австралия, так как она снабжена всеми удобствами для инвалидов и пассажиров с собаками.

В июне онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял греческий Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69 балла), а третью — аэропорт Токио (8,63 балла).

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com