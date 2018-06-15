Французы назвали Трампа агрессивным и опасным (6)

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В мире | 15 июня 2018 года, 19:18

Большинство французов негативно относятся к президенту США Дональду Трампу, считая его агрессивным и опасным человеком, свидетельствуют результаты опроса для газеты Le Figaro.

Согласно итогам опроса, 71% респондентов заявили, что отрицательно оценивают американского президента и его деятельность.

Кроме того, 86% опрошенных назвали Трампа "агрессивным" человеком. Около 80% французов посчитали президента США "расистом", а 81% респондентов - "опасным".

Участникам опроса также было предложено оценить недавний саммит, в котором принял участие Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. 70% респондентов назвали эту встречу "пиар-ходом", результаты которого не смогут впоследствии привести к установлению мира в регионе.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Патриот 1 час назад
Да нет, он лапа! Скоро все республики гейропы будут называться Соединённые Штаты Америки. Это вам не Россия которая сюсюкается с вами. Трамп сказал и отсосете по полной программе. Гейропа! На колени!
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Nitj1 минуту назад
Kak Vesemirnij bank i dollarobļigacija Vatikana. No eto ješčo "cvetočki". I UK načala vipuskatj funtobļigaciji. Zarplatu našim sootečestvenņikam v Velikobritaniji seičas platjit Latvija jewrodeņgami.
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Patriot2 минуты назад
Plaksa, kà jums pietiek naudas tev nepàrtraukti mainìt pampersus? Tev nedrìkst uztraukties, jo pèc katra skarba vàrda tu sàc raudàt un apcuràjies. Labàk palasi savas pasaku gràmatas un pasapno par sapnu princi.
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