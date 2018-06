В мире |

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах привело к тому, что на жителей посыпались драгоценные камни. Об этом сообщает The Daily Mail.

Речь идет об оливинах — минералах зеленого цвета. Камни были обнаружены в горных породах и просто рассыпанными по улицам и пляжам. Местные жители называют явление драгоценным дождем и доказательством существования «чудес природы».

Геологи подтверждают, что массовое появление камней под ногами гавайцев связано с извержением Килауэа.

Зеленую разновидность оливина, являющуюся драгоценным камнем, принято называть хризолитом. Издание отмечает, что на протяжении многих веков ее используют для изготовления украшений. Цена за карат может достигать 450 долларов.

Источник: lenta.ru

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t