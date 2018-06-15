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Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах привело к тому, что на жителей посыпались драгоценные камни. Об этом сообщает The Daily Mail.

Речь идет об оливинах — минералах зеленого цвета. Камни были обнаружены в горных породах и просто рассыпанными по улицам и пляжам. Местные жители называют явление драгоценным дождем и доказательством существования «чудес природы».

Геологи подтверждают, что массовое появление камней под ногами гавайцев связано с извержением Килауэа.

Зеленую разновидность оливина, являющуюся драгоценным камнем, принято называть хризолитом. Издание отмечает, что на протяжении многих веков ее используют для изготовления украшений. Цена за карат может достигать 450 долларов.

Источник: lenta.ru