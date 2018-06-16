В НАТО назвали способ улучшения "трудных отношений" с Россией (7)

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В мире | 16 июня 2018 года, 12:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что для улучшения «трудных отношений» с Россией необходимо вести диалог. Слова генсека приведены на сайте Североатлантического Альянса.

«Наш диалог с Россией непрост. Но чем более трудными становятся наши отношения, тем больше мы нуждаемся в диалоге», — сказал Столтенберг.

Во время встречи Столтенберг и Меркель поговорили о подготовке саммита НАТО, который планируется провести в июле. Помимо прочего они обсуждали готовность сил быстрого реагирования альянса и борьбу НАТО против террористов.

Также Столтенберг позитивно оценил решение немецких властей прекратить сокращение оборонного бюджета — в 2018-м Германия увеличила его на 6%. Генсек назвал «важными» инвестиции в оборону.

В апреле Столтенберг подчеркивал важность диалога с Россией в ситуации высокой напряженности.

Источник: Газета.ru
Комментарии 7
yes49 минут назад
НАТА это блок по выкачиванию бабла с нищих стран под предлогом Российской агрессии
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Ж58 минут назад
Не надо лезть на рожон,и пытаться подчинить страхом!Живите себе и не обкладывайте границы суверенного государства!И не надо заражать истерией,тог что Россия на вас нападёт!Сами то в это верите?
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Сеня 19 минут назад
Ответ натовцами,обдумывающим как жить и выжить дальше,звучит очень просто- не быкуй и будешь цел
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