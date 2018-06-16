В мире |

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что для улучшения «трудных отношений» с Россией необходимо вести диалог. Слова генсека приведены на сайте Североатлантического Альянса.

«Наш диалог с Россией непрост. Но чем более трудными становятся наши отношения, тем больше мы нуждаемся в диалоге», — сказал Столтенберг.

Во время встречи Столтенберг и Меркель поговорили о подготовке саммита НАТО, который планируется провести в июле. Помимо прочего они обсуждали готовность сил быстрого реагирования альянса и борьбу НАТО против террористов.

Также Столтенберг позитивно оценил решение немецких властей прекратить сокращение оборонного бюджета — в 2018-м Германия увеличила его на 6%. Генсек назвал «важными» инвестиции в оборону.

В апреле Столтенберг подчеркивал важность диалога с Россией в ситуации высокой напряженности.