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Президент США Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки" (G7) отметился резкими заявлениям в адрес ряда партнеров, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника ЕС.

Так, по данным издания, во время обсуждения тем, касающихся Ирана и терроризма, Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.

"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", — приводит газета слова американского лидера.

Как отметил источник, при обсуждении миграционного вопроса в Европе Трамп, обращаясь к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, заявил: "Синдзо, у вас нет этой проблемы, но я могу отправить вам 25 миллионов мексиканцев, и вы останетесь без работы очень скоро".

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, был назван Трампом "жестоким убийцей" за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений.

По словам источника Wall Street Journal, на встрече "чувствовалось раздражение Трампом, однако все пытались оставаться прагматичными и спокойными".

Страны G7 на саммите, который проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек, чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам.

Встречу даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Сам Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение.

По его итогам стороны согласовали коммюнике, первоначально Трюдо заявил, что его согласовали все страны, позже документ обнародовали. Однако Трамп, отправившись в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают этот документ.

Источник: ria.ru