Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter фотографию с саммита "Большой семерки" в Канаде, получившую известность благодаря выражению лиц лидеров стран-участниц.

На снимке, который стал вирусным в соцсетях, канцлер Германии Ангела Меркель строго смотрит на Трампа, который сидит за столом, скрестив руки. Рядом с Меркель собрались европейские лидеры, рядом с американским лидером — его советник Джон Болтон. Между ними стоит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом из всех запечатленных на снимке политиков сидит лишь президент США.

"У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, но лживые СМИ показывают только плохие фотографии переговорного процесса (подразумевающие гнев), где я требую вещей, о которых не попросил бы ни один другой президент США!" — написал американский лидер.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt