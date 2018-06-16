В Индонезии 8-метровый питон проглотил женщину
В мире | 16 июня 2018 года, 14:24
Восьмиметровой питон проглотил женщину на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, женщина пропала в четверг, 14 июня, после того, как пошла проверить посадки на огороде в километре от своего дома. Семья забила тревогу, поскольку она не вернулась ранним утром 15 июня.
Поисками занялась сестра, которая обнаружила на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете. Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Спустя несколько часов они обнаружили крупного питона с раздутым после еды желудком.
Когда вскрыли змею, то обнаружили тело пропавшей женщины.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com