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Певица Кристина Агилера в компании американского телеведущего Джимми Фэллона выступила инкогнито в нью-йоркском метро под видом уличного музыканта для программы The Tonight Show.

Импровизированная группа исполнила песню Ареты Франклин Freedom. После того как вокруг выступающих собралась толпа, Агилера и Фэллон решили раскрыть свои лица.

Под крики удивленной таким сюрпризом публики группа исполнила хит певицы Fighter.