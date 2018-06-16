Агилера спела в метро Нью-Йорка, и никто ее не узнал
В мире | 16 июня 2018 года, 15:48
Певица Кристина Агилера в компании американского телеведущего Джимми Фэллона выступила инкогнито в нью-йоркском метро под видом уличного музыканта для программы The Tonight Show.
Импровизированная группа исполнила песню Ареты Франклин Freedom. После того как вокруг выступающих собралась толпа, Агилера и Фэллон решили раскрыть свои лица.
Под крики удивленной таким сюрпризом публики группа исполнила хит певицы Fighter.