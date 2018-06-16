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Презентация фотоальбома с 60 неизвестными фотографиями с гастролей легендарной британской группы Beatles в Японии в 1966 году пройдет в на японском телевидении, в продажу альбом поступит 18 июня.

По данным издания Music Life Club, выпустившего специальный фотоальбом, фотографии из тура Beatles летом 1966 года были сделаны знаменитым в Японии фотографом Кацудзи Абэ, скончавшегося в 2008 году.

Удивительная находка была сделана сыном Абэ в апреле этого года во время разбора вещей на рабочем месте отца. По его словам, среди бумаг он нашел конверт, в котором обнаружились не изданные ранее снимки группы.

"Я не мог поверить в это. Я слышал историю о том, что он заснял Beatles, но у меня не было и намека на то, действительно ли отец сделал фото. Но надпись на конверте с негативами была сделана его рукой. Я был уверен, что они были проявлены в фотостудии недалеко от нашего дома", — заявил он изданию.

После обнаружения снимков сын фотографа отнес пленку в музыкальное издание, которое, в свою очередь, связалось с экспертом в этой области Тору Оомура.

"Находка потрясающая. Из 60 обнаруженных снимков лишь один, из аэропорта Ханэда, был опубликован. Все остальные изданы не были", — сказал он Music Life Club.

Из 60 снимков 37 фотографий были сделаны 2 июля 1966 года, когда Beatles давали завершающий концерт в Японии. Аудиозаписей того выступления не осталось, а снимки этого дня считаются очень редкими.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com