СМИ: немецкая разведка следила за правительством Австрии (1)

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В мире | 16 июня 2018 года, 21:14

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) осуществляла систематическую слежку за коммуникационными сетями австрийского правительства, дипломатическими представительствами и штаб-квартирами международных организаций в Вене, сообщил журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных о деятельности BND.

По информации издания, с 1999 по 2006 года BND осуществляла слежку на основании около 2 тысяч так называемых селекторов — критериев поиска, которые включают в себя имена, номера стационарных и мобильных телефонов, факсов и адреса электронной почты.

В поле слежки немецкой разведки попали ведомство федерального канцлера Австрии, министерства иностранных дел и обороны, австрийский Интерпол, Палата экономики Австрии, миграционное ведомство, технические университеты, несколько мечетей, мусульманская община Австрии и неправительственные организации.

Кроме того, сообщается, что слежка велась за дипломатическими представительствами и международными организациями в Вене. Сюда относятся слежка за 75 посольствами, в частности, в списке селекторов были два номера военного атташе Турции.

BND также следила за Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Управлением ООН по наркотикам и преступности, Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Управлением по вопросам космического пространства ООН. Сюда же относятся десятки компаний с штаб-квартирой в Австрии, среди них австрийские оборонные компании, банки и металлургические предприятия.

Наконец в списке разведывательных целей оказалось бесчисленное количество мобильных телефонов не названных поименно лиц, которые фигурировали в делах о терроризме, финансировании терроризма, организованной преступности и отмывании денег. В поле зрения немецкой разведки попала и внешнеполитическая редакция Австрийского агентства печати (APA).

Правительство Австрии проведет внеочередное заседание в связи с появившимися в СМИ данными о слежке BND.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Patriot1 час назад
Nemot vèrà tagadèjàs Austrijas labvèlìgo attieksmi pret agresorvalsti Krieviju, esmu pàrliecinàts, ka NATO vadoso valstu izlùkdienesti arì tagad seko vinu valdibai. Labàk savlaicìgi zinàt par tàdu nedroso sabiedroto plàniem.
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