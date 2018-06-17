Три сотни голых велосипедистов проехали по центру Брюсселя (3)

фото

В мире | 17 июня 2018 года, 19:21

Манифестация полностью голых велосипедистов проехала в 16 июня через "европейский квартал" Брюсселя и пересекла исторический центр бельгийской столицы, передает корреспондент "Интерфакса".

Около 300 активных защитников окружающей среды протестуют таким образом против отсутствия безопасности в городе для велосипедистов и против загрязнения окружающей среды. И то, и другое они связывают с избытком автомашин на улицах Брюсселя.

Еще один аспект их протеста - "диктат моды и рекламы". С этим связано появление манифестантов на публике в голом виде, что, по их мнению, должно означать "возврат к природным истокам" человека.

Лозунг акции: "Езда без мотора и ложного стыда".

Манифестация голышом также призвана символизировать уязвленность велосипедистов на улицах Брюсселя.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Патриот 36 минут назад
Есть чем гордиться! В жопу ещё друг друга трахните прямо перед окнами самета! Гейропейские дебилы! Чтобы у вас члены поотсыхали!
Ответить
Патриот 20 минут назад
В Ориго твоё место отсосиновик херов, может кто и в жопу тебя трахнет если отсосешь хорошо! Короче, тебе быдлу место на привокзальной площади у помойки. Может хоть какая собака трахнет!
Ответить
Latviešu Patriots27 минут назад
Normāla protesta akcija, lai pievērstu sabiedrības uzmanību problēmām!
5
Ответить