Умер дирижер Геннадий Рождественский (1)
В мире | 16 июня 2018 года, 14:44
Народный артист СССР Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщают СМИ.
Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин назвал покойного личностью, определившей музыкальный мир России. Как отметил Урин, вместе с Рождественским уходит целая эпоха.
По информации телеканала РЕН ТВ, у Рождественского случилось острое нарушение сердечного ритма. По этой причине музыканту вызвали скорую помощь. Его необходимо было перевезти в другую клинику.
Источник: gazeta.ru
Фото: scrennshot youtube.com
Светлая ПАМЯТЬ !!! Печально .
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