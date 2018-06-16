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Народный артист СССР Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщают СМИ.

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин назвал покойного личностью, определившей музыкальный мир России. Как отметил Урин, вместе с Рождественским уходит целая эпоха.

По информации телеканала РЕН ТВ, у Рождественского случилось острое нарушение сердечного ритма. По этой причине музыканту вызвали скорую помощь. Его необходимо было перевезти в другую клинику.

Источник: gazeta.ru

Фото: scrennshot youtube.com