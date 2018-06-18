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Бикорн (двууголка), принадлежавшая императору Франции Наполеону Бонапарту (1769-1821), будет выставлена на аукцион во французском городе Лионе 18 июня. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

Всего в настоящий момент известно о 20 треугольных и двуугольных шляпах, принадлежность которых Бонапарту считается доказанной. В это число попал и бикорн, который станет главным лотом на лионских торгах.

При этом, согласно сведениям историков, у Наполеона было почти 120 таких головных уборов - почти все были изготовлены одной фирмой в Париже.

Как считают специалисты аукционного дома De Baecque et Associs, бикорн был найден после битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года.

"Лот совпадает с этими датами и размером головы Наполеона, однако всегда в истории есть место для сомнения", - отметили в аукционном доме.

Двууголка оценивается экспертами от 30 тыс. евро до 40 тыс. евро. При этом, самым дорогим головным убором Наполеона, проданным на аукционе, является треуголка, купленная в 2014 году коллекционером из Южной Кореи за 1 млн 884 тыс. евро.

В конце ноября 2017 года элемент короны Наполеона - золотой лавровый лист - был продан с аукциона во французском городе Фонтенбло за 625 тыс. евро.

Источник: tass.ru

Фото: pixabay.com