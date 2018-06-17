В мире |

В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских животных, пишет издание Daily Mail.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями осьминогов, креветок и морских звезд, упавших "с неба" на дорогу, ветровые стекла автомобилей и линии электропередач.

Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.

В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает издание. Так, например, в 2017 в Мексике ураган принес в город Тампико "дождь" из рыбы.

"Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtınada gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağdı. " pic.twitter.com/LiXQcLJj0p — Hilmi Kansu (@hkansu) 16 июня 2018 г.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com