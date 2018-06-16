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В центре Москвы около Гостиного двора такси врезалось в толпу людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, пострадали семь человек. В полиции заявили, что водитель не справился с управлением.

По словам собеседника агентства, в районе дома номер 4 на улице Ильинка автомобиль врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей.

«Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка», — сообщили в полиции.

По информации «Интерфакса», среди пострадавших есть граждане Мексики. Задержанный водитель, предположительно, был пьян.

В полиции рассказали, что за рулем такси был гражданин Киргизии. «Он работал водителем такси „Чекпоинт“. Есть разрешение на таксомоторную деятельность до 2022 года, но аккредитации на чемпионат мира по футболу не имеется», — сказали в организации.

Источник: tvrain.ru