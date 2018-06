В мире |

В результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали восемь человек. Семеро находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней тяжести. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликованы Telegram-каналом MDK.

На них видно, как автомобиль с логотипом сервиса «Яндекс.Такси» выезжает на тротуар и сбивает толпу людей. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП.

По информации Telegram-канала «112», находящийся за рулем гражданин Киргизии Анарбек Чынгыз заснул и непроизвольно нажал на газ. Виновник ДТП рассказал, что до аварии он работал больше двух суток и между заказами отдыхал в машине.

CCTV footage of moment taxi rammed into pedestrians in Moscow, looks deliberate pic.twitter.com/eXfHM7hLdo (via @AlexKokcharov )