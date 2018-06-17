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Московское управление МВД опубликовало на своем сайте видеозапись допроса таксиста, который протаранил в Москве толпу людей.

На кадрах задержанный гражданин Киргизии сбивчиво рассказывает оперативнику, что официально работает таксистом в Москве один месяц и не имеет правонарушений, права получил пять лет назад, за рулем провел два года. Оперативник выяснил, что к моменту аварии мужчина находился за рулем около 20 часов, перед этим он работал примерно столько же и спал не больше двух-трех часов.

В пробке на улице Ильинка, где были сбиты люди, таксист хотел «пропустить человека» перед машиной и думал, что нажимает на тормоз, но на секунду отключился, и нога попала на газ. Свою попытку сбежать с места происшествия мужчина объяснил паникой от страха, что очевидцы аварии «его убьют». Также гражданин Киргизии утверждает, что вообще не употребляет алкоголь, потому что его отец много пил.

Telegram-канал 112 уточняет, что мужчина прошел освидетельствование, установлено, что в момент аварии он был трезв.

16 июня автомобиль с логотипом сервиса «Яндекс.Такси» выехал на тротуар в центре Москвы и сбил толпу людей. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате пострадали восемь человек, одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.