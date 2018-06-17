Опубликовано видео допроса въехавшего в толпу таксиста (4)

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В мире | 17 июня 2018 года, 14:31

Московское управление МВД опубликовало на своем сайте видеозапись допроса таксиста, который протаранил в Москве толпу людей.

На кадрах задержанный гражданин Киргизии сбивчиво рассказывает оперативнику, что официально работает таксистом в Москве один месяц и не имеет правонарушений, права получил пять лет назад, за рулем провел два года. Оперативник выяснил, что к моменту аварии мужчина находился за рулем около 20 часов, перед этим он работал примерно столько же и спал не больше двух-трех часов.

В пробке на улице Ильинка, где были сбиты люди, таксист хотел «пропустить человека» перед машиной и думал, что нажимает на тормоз, но на секунду отключился, и нога попала на газ. Свою попытку сбежать с места происшествия мужчина объяснил паникой от страха, что очевидцы аварии «его убьют». Также гражданин Киргизии утверждает, что вообще не употребляет алкоголь, потому что его отец много пил.

Telegram-канал 112 уточняет, что мужчина прошел освидетельствование, установлено, что в момент аварии он был трезв.

16 июня автомобиль с логотипом сервиса «Яндекс.Такси» выехал на тротуар в центре Москвы и сбил толпу людей. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате пострадали восемь человек, одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
Ъ 6 часов назад
по такому убийственному графику работают таксисты и в Риге и водители маршруток крутят баранку по 17-19 часов в сутки,заканчивают в 12 ночи и в 4.30 снова на смену,плавали знаем,так и этот парень в погоне за длинным рублем напрочь забыл о безопасности своей и окружающих,теперь уже вряд ли сможет заработать на ЧМ,потому как за руль он вернется не скоро,только другим урок из этого случая не будет,это капитализм.
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Серый Я2 часа назад
В риге все так ездят, и дело даже не в професионализме
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www2 часа назад
ne pi
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