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В ходе обстрела поселка Зайцево на Украине был применен комплекс американской системы наземной разведки «Рембасс-2». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вчера вечером украинские силовики в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево. Важно отметить, что во время данного обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2"», — заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, аппаратура позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров.

Отмечается, что при обстреле была ранена мирная жительница 1937 года рождения.

Система «Рембасс» третьего поколения — «Рембасс-2» была принята на вооружение американской армией в конце 1990-х годов.