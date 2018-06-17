Украина испытала американскую систему наземной разведки (7)

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В мире | 17 июня 2018 года, 11:26

В ходе обстрела поселка Зайцево на Украине был применен комплекс американской системы наземной разведки «Рембасс-2». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вчера вечером украинские силовики в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево. Важно отметить, что во время данного обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2"», — заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, аппаратура позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров.

Отмечается, что при обстреле была ранена мирная жительница 1937 года рождения.

Система «Рембасс» третьего поколения — «Рембасс-2» была принята на вооружение американской армией в конце 1990-х годов.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 7
Да конечно2 часа назад
Нет ошибаешся - они разведали за 350 метров оружие у бабули - тяпку.
4
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Патриот 2 часа назад
Разведай не разведай а положат вас как клопов в окопах. Русские не здаются, там Россия, там русский дух. Хохлядские холопы полягут все, как это было в Дебальцево.
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Светлана /настоящая/2 часа назад
Чем больше трупов, тем чище мир
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