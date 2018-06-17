На Украине "Северный поток -2" назвали российским "оружием" (16)

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В мире | 17 июня 2018 года, 18:39

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед назвала "Северный поток — 2" оружием России, которое уже находится в Берлине. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам Сыроед, между российской стороной и остальным цивилизованным миром находится пропасть.

"Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток — 2" — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует", — заявила Сыроед.

Она также добавила, что поощрение российской "финансовой агрессии" превратит Россию в угрозу для всего мера.

Ранее "Нафтогаз" предупредил о необратимых последствиях от "Северного потока — 2".

Источник: Газета.ru
Комментарии 16
Патриот 1 час назад
Конечно оружие, но пока от него ни кто не отказался. Лучше быть в тёплом бомбоубежище, чем с замершей жопой на улицах Гейропы. Гейропа это уже осознала а бандерлоги сдохнут от холода и голода!
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yes59 минут назад
украина не надёжный поставщик+ворюги. И Европа это поняла
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Патриот 40 минут назад
А ты туда съезди, увидишь нынешнею Украину во всей красе! Может быть когда нибудь вернёшься!
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