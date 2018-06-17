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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед назвала "Северный поток — 2" оружием России, которое уже находится в Берлине. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам Сыроед, между российской стороной и остальным цивилизованным миром находится пропасть.

"Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток — 2" — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует", — заявила Сыроед.

Она также добавила, что поощрение российской "финансовой агрессии" превратит Россию в угрозу для всего мера.

Ранее "Нафтогаз" предупредил о необратимых последствиях от "Северного потока — 2".