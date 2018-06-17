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На юге Франции задержана женщина, напавшая с ножом на людей в супермаркете. Она ранила двух человек на кассе, выкрикивая "Аллаху акбар", передает BFM TV.

Атака на супермаркет произошла около 10 утра в департаменте Сен-сюр-Мер. На нападавшей была черная одежда.

Вначале она нанесла удар канцелярским ножом одному из покупателей, а затем — кассиру.

Жизнь обоих пострадавших вне опасности. Посетитель суперамркета был госпитализирован.

Представитель прокуратуры Бернард Маршал заявил, что, судя по всему, у преступницы — гражданки Франции 1994 года рождения — имеются психические расстройства. Однако он не исключил и того, что она попала под влияние радикальных исламистов.

Дело расследует полиция Тулона. Полицейские провели обыск в квартире задержанной. До этого она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, однако не была замечена в связях с исламистами.

Фото из Flick/Adam Ström