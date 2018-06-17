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В центре Киева сегодня прошел марш "КиевПрайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Еще до начала мероприятия произошли столкновения и задержания противников акции.

В марше нем приняли участие 3,5 тысячи человек, сообщили руководители киевской полиции на брифинге.

По информации украинских СМИ, акция продлилась около 20 минут.

"Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества состоялся в центре Киева в воскресенье. Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова попросила полицию и киевское руководство обеспечить порядок в ходе мероприятия. "Прошло все спокойно, от участников "Марша равенства" на эту минуту информации о пострадавших или каких-то чрезвычайных ситуациях не поступало", — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал на брифинге, что в марше приняли участие 3,5 тысячи человек.

"У нас по информации приняло участие 3,5 тысячи участников "КиевПрайд", обеспечили правопорядок 2,5 тысячи полицейских непосредственно при проведении этого марша, остальные полицейские и нацгвардейцы обеспечивали порядок по всем районам Киева", — сказал Яровой.

Правоохранители напомнили, что стычка противников марша и полиции произошли только рано утром, еще до начала марша. По словам Крищенко, в ходе стычек были задержаны в целом 57 человек, большую часть из них уже отпустили, пострадали пять полицейских, которые получили ожоги глаз от слезоточивого газа. Правоохранители также рассказали, что из числа задержанных утром пострадали шесть человек.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.

Фото из Flickr/"Марш равенства" прошел в центре Киева без происшествий, в нем приняли участие 3,5 тысячи человек, сообщили руководители киевской полиции на брифинге.

По информации украинских СМИ, акция продлилась около 20 минут.

Роботы, выставленные для рекламы новой осенне-зимней коллекции одежды, в торговом зале ЦУМа © РИА Новости / Артем Житенев Перейти в фотобанк Запад успешно внедрил в России жесткое отношение к сексу "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества состоялся в центре Киева в воскресенье. Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова попросила полицию и киевское руководство обеспечить порядок в ходе мероприятия. "Прошло все спокойно, от участников "Марша равенства" на эту минуту информации о пострадавших или каких-то чрезвычайных ситуациях не поступало", — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал на брифинге, что в марше приняли участие 3,5 тысячи человек.

"У нас по информации приняло участие 3,5 тысячи участников "КиевПрайд", обеспечили правопорядок 2,5 тысячи полицейских непосредственно при проведении этого марша, остальные полицейские и нацгвардейцы обеспечивали порядок по всем районам Киева", — сказал Яровой.

Девушка в аэропорту © Depositphotos / kasto "Главный праздник у них — гей-парад". Почему русские бегут из США и Европы Правоохранители напомнили, что стычка противников марша и полиции произошли только рано утром, еще до начала марша. По словам Крищенко, в ходе стычек были задержаны в целом 57 человек, большую часть из них уже отпустили, пострадали пять полицейских, которые получили ожоги глаз от слезоточивого газа. Правоохранители также рассказали, что из числа задержанных утром пострадали шесть человек. Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.

Фото: Mixnews.lv