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В американском городе Трентоне (штат Нью-Джерси) на ночной выставке Art All Night произошел инцидент со стрельбой, передает Associated Press.

По данным местной полиции, один из посетителей выхватил оружие и открыл огонь по окружающим. Пострадали 20 человек, из них 16 получили огнестрельные ранения. Четверо пострадавших, включая 13-летнего мальчика, находятся в критическом состоянии. Еще один человек скончался.

По неофициальной информации, погибший — и есть сам стрелок. Кроме того, местные СМИ сообщают, что стрелявших могло быть двое.

Представитель прокуратуры Анджело Онофри заявил, что огонь открыли два человека, один из нападавших — 33-летний мужчина — был убит.