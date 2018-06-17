Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, погиб подросток
В мире | 17 июня 2018 года, 18:50
Возле железнодорожной станции Чу в Жамбылской области на юге Казахстана произошла железнодорожная авария — три вагона пассажирского поезда "Байтерек" сошли с рельсов и завалились набок.
В результате ЧП погиб подросток, 16 человек пострадали.
Пассажирский поезд, потерпевший аварию на юге Казахстана, мог сойти с рельсов из-за искривления железнодорожного полотна. Об этом заявили в комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.
"ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", — заявили в пресс-службе ведомства (цитата по Tengri News).
Поезд следовал из Астаны в Алматы.
Для расследования инцидента была создана специальная комиссия при комитете транспорта.
Источник: ПОЛИТ.РУ