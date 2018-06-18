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Во время сильного землетрясения в префектуре Осака на западе Японии погибли три человека, передает Киодо со ссылкой на полицию.

Среди них девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиедогава.

Число пострадавших, по последним данным, достигло 200 человек.

Magnitude 6.1 earthquake killed three people, shuttered factories in Japan's Osaka https://t.co/Jy6MPncnB5 pic.twitter.com/KctFS0ORE1 — CNBC International (@CNBCi) 18 июня 2018 г.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com