При землетрясении в Японии погибли три человека
Во время сильного землетрясения в префектуре Осака на западе Японии погибли три человека, передает Киодо со ссылкой на полицию.
Среди них девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиедогава.
Число пострадавших, по последним данным, достигло 200 человек.
Magnitude 6.1 earthquake killed three people, shuttered factories in Japan's Osaka https://t.co/Jy6MPncnB5 pic.twitter.com/KctFS0ORE1— CNBC International (@CNBCi) 18 июня 2018 г.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.
Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.
Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com