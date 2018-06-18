Польша убеждает ЕС помешать "Северному потоку-2" (12)
В мире | 18 июня 2018 года, 07:46
Польша оказывает давление на Евросоюз, чтобы убедить Европу помешать строительству «Северного потока — 2». Об этом вице-премьер энергетики страны Михаил Куртыка заявил в интервью «Польскому радио».
Польша продвигает поправки в газовую директиву ЕС, однако Болгария, которая председательствует в объединении в настоящий момент, до сих пор сдерживала работу над документом.
Отмечается, что работа над поправками должна продолжиться в этом месяце.
«Это финальное достижение тяжелой работы польской дипломатии на протяжении месяцев», — заявил Куртыка.
Источник: Газета.ru
Эх-ма, как русофобских пшеков-то крючит.... :)))
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За яблочки всё обижаются...
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Ну не будут русские жрать ваши пластелиновые яблоки!
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