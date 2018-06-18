На Первом канале произнесли фамилию Навальный во время матча ЧМ-2018 (10)

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В мире | 18 июня 2018 года, 09:30

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, комментируя матч сборных Германии и Мексики, в прямом эфире Первого канала упомянул фамилию политика Алексея Навального.

Комментатор Кирилл Дементьев, рассуждая о сборной Германии, произнес фразу «навальный футбол», на что Слуцкий отреагировал вопросом о том, играет ли Алексей Навальный в футбол.

15 декабря прошлого года президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции не стал произносить фамилию Навального, отвечая на вопрос Собчак о конкуренции на выборах. Также имя политика не называют на российских федеральных каналах.

Напомним, как ранее писал Mixnews, основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сейчас находится в Риге, куда он прибыл сразу после 30 суток ареста.

Источник: daily.afisha.ru

Комментарии 10
Конь в пальто37 минут назад
Господи, о чем вы,МИКС? Какой-то комментатор футбола что-то там сказал, а вы тут же раздуваете какую-то сенсацию, Путина с Лошадью поминаете и вдобавок фото этого отморозка помещаете.
Н Е Н О Р М А Л Ь Н Ы Е, ей-Богу. Жаба душит, что Чемпионат здорово проходит ?
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!!!!!33 минуты назад
Микроавтобус протаранил толпу на фестивале в Нидерландах !!!!!!!!!!!!!

Как плохо организован фестиваль!!!!! Путин виноват!!! Не при Навальном будет сказано :)))))
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Дык19 минут назад
Все дело в том, что никто на госканалах фамилию Навального не произносит, даже уборщицы, табу. После такого прийдется попов с кадилом приглашать, водой брызгать, ну чтоб скверну изгнать из оборудования и зданий .
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