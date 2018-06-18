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Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, комментируя матч сборных Германии и Мексики, в прямом эфире Первого канала упомянул фамилию политика Алексея Навального.

Комментатор Кирилл Дементьев, рассуждая о сборной Германии, произнес фразу «навальный футбол», на что Слуцкий отреагировал вопросом о том, играет ли Алексей Навальный в футбол.

Тот момент, когда цензура пала и я оказался на Первом канале. Ну почти pic.twitter.com/fY8dHoOocu — Alexey Navalny (@navalny) 17 июня 2018 г.

15 декабря прошлого года президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции не стал произносить фамилию Навального, отвечая на вопрос Собчак о конкуренции на выборах. Также имя политика не называют на российских федеральных каналах.

Напомним, как ранее писал Mixnews, основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сейчас находится в Риге, куда он прибыл сразу после 30 суток ареста.

Источник: daily.afisha.ru