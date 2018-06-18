В Мексике болельщики так сильно прыгали, что в столице зарегистрировали землетрясение (1)

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В мире | 18 июня 2018 года, 11:11

Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зарегистрировал «искусственное землетрясение» в столице во время матча национальной сборной с командой Германии на ЧМ-2018. Об этом сообщает Reuters.

В институте рассказали, что подземные толчки наблюдались в двух точках Мехико на 35-й минуте игры — в это время мексиканская сборная забила гол немцам. Предполагается, что землетрясение может быть связано с безграничной радостью футбольных болельщиков, которые кричали и прыгали, празднуя забитый мяч в ворота действующих чемпионов мира.

Матч между Мексикой и Германией прошел в Москве 17 июня. Сборная Мексики одержала победу со счетом 1:0 благодаря мячу, забитому полузащитником Ирвингом Лосано.

Фото: twitter.com/ABC7

Источник: daily.afisha.ru

Комментарии 1
Рига58 минут назад
У нас видимо много бухают все(сушняк)
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