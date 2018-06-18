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Папа Римский Франциск назвал прерывание беременности при обнаружении у плода отклонений в развитии евгеникой, которой фашисты оправдывали свои преступления. Об этом сообщает испанская газета La Stampa.

«В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках», — заявил Папа Римский на выступлении перед делегацией Итальянской ассоциации по вопросам семьи в Риме.

Папа Римский выступил против исследований, которые проводятся в первые недели беременности, поскольку обнаружение особенностей развития у плода на начальных сроках часто приводит к аборту. Глава католической церкви призвал принимать детей такими, какими «Бог их нам дает».

Он добавил, что настоящей семьей церковь признает только союз между мужчиной и женщиной.

Евгеника — учение о селекции применительно к человеку — практиковалась нацистами с целью поиска чистой расы, которая трактовалась как рождение исключительно здоровых детей. Нацистская евгеника также включала в себя проведение принудительных абортов и стерилизации людей с физическими отклонениями. В послевоенный период евгеника стала рассматриваться как теоретическая основа преступлений нацизма.

Источник: lenta.ru