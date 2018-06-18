В мире |

Санкции Евросоюза в отношении Крыма продлены на год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.

«Санкции по Крыму и Севастополю продлены на год», — сообщил источник.

Ранее в Европарламенте призвали США и ЕС ужесточить санкции против России.

В мае в МИД России заявили, что Москва сохраняет за собой право адекватно ответить на новые санкции со стороны Евросоюза.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com