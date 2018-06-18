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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально назвала игровое расстройство заболеванием. Более 55 тысяч болезней, травм и расстройств включены в новое, 11-е, издание Международной классификации болезней (МКБ-11), опубликованной ВОЗ.

Игровое расстройство диагностируют, если приоритет игры перед другими интересами приводит к нарушениям в личной, семейной, социальной областях, которые наблюдаются в течение года.

Включение игрового расстройства в МКБ-11 должно подтолкнуть страны к учету этого вида зависимости при планировании стратегий в области здравоохранения, пояснили ТАСС в организации.

Составители МКБ-11 призвали людей, увлекающихся видеоиграми, "бдительно относиться к тому, сколько времени они проводят за игрой".

Фото из Flickr/Jim Kaskade