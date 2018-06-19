Два человека скончались в результате стрельбы в шведском Мальме (1)

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В мире | 19 июня 2018 года, 00:04

В шведском городе Мальмё произошла стрельба, сообщает сайт местной полиции.

Пять человек стали жертвами открытой неизвестным стрельбы в центре города. Два мужчины скончалсь в больнице.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи, выставлено оцепление.

Один из очевидцев рассказал изданию Aftonbladet, что слышал, как стреляли из автоматического оружия.

Поиски стрелка продолжаются, пока информации о его задержании и возможных мотивах поступка не поступало.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Anatoly3 часа назад
Написано специально так витиевато,что не поймёшь,о чём всё-же речь. Пятеро пострадали.Это жертвы, по которым стали стрелять,или это из нападавших, в кого попали ответным огнём? Стреляла одна сторона(нападавшая),или это были свои разборки между кланами,и стреляли две стороны друг в друга? А что,в Швеции автоматы так уж свободно продают в магазинах,раз была слышна автоматная очередь?И куда делиь те,кто стрелял? Сколько их было? И есть подозрение,что это дело рук славных бешенцев. А полиция тоже стреляла,или когда подъехала,всё уже было сделано до неё? Раз это не теракт,значит это милая перестрелка - кто в кого попадёт?
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