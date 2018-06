В мире |

В шведском городе Мальмё произошла стрельба, сообщает сайт местной полиции.

Пять человек стали жертвами открытой неизвестным стрельбы в центре города. Два мужчины скончалсь в больнице.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи, выставлено оцепление.

Один из очевидцев рассказал изданию Aftonbladet, что слышал, как стреляли из автоматического оружия.

Поиски стрелка продолжаются, пока информации о его задержании и возможных мотивах поступка не поступало.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw