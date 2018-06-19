Два человека скончались в результате стрельбы в шведском Мальме (1)
В мире | 19 июня 2018 года, 00:04
В шведском городе Мальмё произошла стрельба, сообщает сайт местной полиции.
Пять человек стали жертвами открытой неизвестным стрельбы в центре города. Два мужчины скончалсь в больнице.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи, выставлено оцепление.
Один из очевидцев рассказал изданию Aftonbladet, что слышал, как стреляли из автоматического оружия.
Поиски стрелка продолжаются, пока информации о его задержании и возможных мотивах поступка не поступало.
#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 18 июня 2018 г.
Swedish police say shooting in Malmo apparently wounds several: newspaper https://t.co/bUrlOADD7n pic.twitter.com/sHGciGnXFD— Reuters Top News (@Reuters) 18 июня 2018 г.
Источник: РИА Новости
Написано специально так витиевато,что не поймёшь,о чём всё-же речь. Пятеро пострадали.Это жертвы, по которым стали стрелять,или это из нападавших, в кого попали ответным огнём? Стреляла одна сторона(нападавшая),или это были свои разборки между кланами,и стреляли две стороны друг в друга? А что,в Швеции автоматы так уж свободно продают в магазинах,раз была слышна автоматная очередь?И куда делиь те,кто стрелял? Сколько их было? И есть подозрение,что это дело рук славных бешенцев. А полиция тоже стреляла,или когда подъехала,всё уже было сделано до неё? Раз это не теракт,значит это милая перестрелка - кто в кого попадёт?
3
Ответить