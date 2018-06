В мире |

В понедельник вечером сборная Саудовской Аравии прибыла в Ростов-на-Дону, где проведет свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира-2018.

Во время перелета один из двигателей самолета загорелся, что видно на попавших в соцсети видеозаписях.

Команда, базируется в Санкт-Петербурге.

«Федерация футбола Саудовской Аравии хотела бы заверить всех в том, что все игроки команды в безопасности и в сохранности направляются в отель», – сообщили в национальной федерации.

В Ростове-на-Дону саудовцы встретятся с командой Уругвая. Матч пройдет 20 июня.

Напомним, что на старте турнира команда Саудовской Аравии разгромно проиграла сборной России (0:5) в «Лужниках».

Saudi Arabia’s team plane landing in Rostov On Don for their #WorldCup match



It seems to be on fire



( @ahdaafme) #KSA



pic.twitter.com/wRg8kA4Rp5