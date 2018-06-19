Рэпер XXXTentacion скончался после покушения
В мире | 19 июня 2018 года, 07:58
Американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, убили в Майами. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным портала, неизвестный в маске открыл стрельбу в тот момент, когда артист направлялся из мотосалона к своему автомобилю.
Его тело, по словам свидетелей произошедшего, было обнаружено в машине.
При этом отмечается, что злоумышленников могло быть двое. После совершения преступления они скрылись на черном внедорожнике.
Также сообщается, что ранее артисту были предъявлены обвинения в том числе в домашнем насилии, запугивании свидетелей.
Источник: russian.rt.com
Фото: screenshot youtube