В мире |

Американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, убили в Майами. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным портала, неизвестный в маске открыл стрельбу в тот момент, когда артист направлялся из мотосалона к своему автомобилю.

Его тело, по словам свидетелей произошедшего, было обнаружено в машине.

При этом отмечается, что злоумышленников могло быть двое. После совершения преступления они скрылись на черном внедорожнике.

Также сообщается, что ранее артисту были предъявлены обвинения в том числе в домашнем насилии, запугивании свидетелей.

Источник: russian.rt.com

Фото: screenshot youtube