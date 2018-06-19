В мире |

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать новый вид войск — военно-космические силы. Об этом сообщает Associated Press.

Одной из задач космической программы Трамп назвал превосходство США в космосе перед Россией и Китаем. Он отметил, что Америке мало просто присутствовать в космосе, она должна там доминировать.

Также Трамп рассказал, что в планах США вновь, впервые с 1972 года, отправить экспедицию на Луну, а в дальнейшей перспективе — к Марсу. Кроме того, программа предусматривает разработку нового оборудования и работы по отслеживанию и решению проблем с космическим мусором.

Источник: daily.afisha.ru

Фото: pixabay.com