Трамп поручил Пентагону создать космические войска (5)
В мире | 19 июня 2018 года, 09:47
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать новый вид войск — военно-космические силы. Об этом сообщает Associated Press.
Одной из задач космической программы Трамп назвал превосходство США в космосе перед Россией и Китаем. Он отметил, что Америке мало просто присутствовать в космосе, она должна там доминировать.
Также Трамп рассказал, что в планах США вновь, впервые с 1972 года, отправить экспедицию на Луну, а в дальнейшей перспективе — к Марсу. Кроме того, программа предусматривает разработку нового оборудования и работы по отслеживанию и решению проблем с космическим мусором.
Источник: daily.afisha.ru
Фото: pixabay.com
тоже нам надо создать ВКВЗ (Военно Космических Воздушных Змеев)
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Русские "сливают" трежерис, ЕС и Индия вводят санкции, и даже маленькая КНДР не боится сырьевую колонию Китая, в которую превратились США.
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Анжела, оставь свои влажные мысли при себе
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