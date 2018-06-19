Росавиация уточнила детали инцидента с лайнером, на борту которого сборная Саудовской Аравии по футболу вечером 18 июня летела из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч с Уругваем.

При заходе на посадку в ростовском аэропорту "произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла", передает РБК со ссылкой на представителя Росавиации.

По его словам, приборы в кабине пилотов не показывали, что необходимо отключить двигатель, пожарная сигнализация не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в ручном, ни в автоматическом режиме.

"Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало", — заверил представитель Росавиации.

По классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) такое происшествие называют "инцидентом" и расследуют при участии всех вовлеченных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя.

В авиакомпании "Россия" ранее заявили, что имело место нарушение штатной работы двигателя, вероятно, после попадания птицы.

Возгорание заметили пассажиры, заснявшие пламя на мобильные телефоны. В Twitter саудовской сборной было выложено сообщение о том, что команда благополучно прибыла в Ростов-на-Дону после небольшой технической неисправности.

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p lang="ru" dir="ltr">Ночной кошмар аэрофоба. У самолета, на котором летела сборная Саудовской Аравии, загорелся двигатель. Самолет благополучно приземлился в Ростове-на-Дону. Обратите внимание, что никто не орет. Фаталисты