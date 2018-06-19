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Двууголка, в которой Наполеон Бонапарт принял поражение в Битве при Ватерлоо, ушла с молотка за 280 тысяч евро (325 тысяч долларов).

Император Франции славился любовью к двууголкам, которые на рубеже XVIII-XIX веков носили большинство офицеров. Это не первая принадлежавшая Наполеону двууголка, проданная с аукциона.

Однако именно эта шляпа, как уверяют, была на французском императоре во время его последнего крупного сражения.

Предметы одежды, которые были на Наполеоне при Ватерлоо, особо ценятся коллекционерами.

Например, красный плащ, в который был одет Наполеон накануне дня битвы, с 1837 года находится в коллекции британской королевской семьи. После поражения французской армии плащ украли из ее обоза.

Представитель аукционного дома De Baecque, проводившего аукцион, подтвердил, что двууголку купили во время торгов в Лионе спустя ровно 203 года со дня битвы.

Покупателем стал французский коллекционер исторических раритетов, сообщил аукционист французским СМИ.

Любовь к двууголкам

Проданная в Лионе шляпа принадлежала частному коллекционеру, который купил ее в 1986 году. Ожидалось, что с аукциона она уйдет не менее чем за 40 тысяч евро.

Считается, что до наших дней сохранились всего 19 из принадлежавших Наполеону шляп. Всего у императора за его военную карьеру их было около 120. Наполеон носил свою двууголку углами в стороны, чтобы его легче было узнать на поле боя.

Как правило, у Наполеона было одновременно 12 шляп, каждая из которых служила по три года. Каждый год выбрасывались четыре шляпы и покупались четыре новые, которые перед императором должны были в течение некоторого времени разнашивать слуги.

Фото из Flickr/Ron