Шляпа, в которой Наполеон проиграл при Ватерлоо, продана с аукциона (1)
Двууголка, в которой Наполеон Бонапарт принял поражение в Битве при Ватерлоо, ушла с молотка за 280 тысяч евро (325 тысяч долларов).
Император Франции славился любовью к двууголкам, которые на рубеже XVIII-XIX веков носили большинство офицеров. Это не первая принадлежавшая Наполеону двууголка, проданная с аукциона.
Однако именно эта шляпа, как уверяют, была на французском императоре во время его последнего крупного сражения.
Предметы одежды, которые были на Наполеоне при Ватерлоо, особо ценятся коллекционерами.
Например, красный плащ, в который был одет Наполеон накануне дня битвы, с 1837 года находится в коллекции британской королевской семьи. После поражения французской армии плащ украли из ее обоза.
Представитель аукционного дома De Baecque, проводившего аукцион, подтвердил, что двууголку купили во время торгов в Лионе спустя ровно 203 года со дня битвы.
Покупателем стал французский коллекционер исторических раритетов, сообщил аукционист французским СМИ.
Любовь к двууголкам
Проданная в Лионе шляпа принадлежала частному коллекционеру, который купил ее в 1986 году. Ожидалось, что с аукциона она уйдет не менее чем за 40 тысяч евро.
Считается, что до наших дней сохранились всего 19 из принадлежавших Наполеону шляп. Всего у императора за его военную карьеру их было около 120. Наполеон носил свою двууголку углами в стороны, чтобы его легче было узнать на поле боя.
Как правило, у Наполеона было одновременно 12 шляп, каждая из которых служила по три года. Каждый год выбрасывались четыре шляпы и покупались четыре новые, которые перед императором должны были в течение некоторого времени разнашивать слуги.
Фото из Flickr/Ron
Что творилось в голове под этой шляпой, страшно и подумать. Это был маньяк и убийца на службе Великобритании, положивший в Европе больше миллиона народу.
С веками стерлась в памяти его жестокость, а остались идиотское блеяние от его сомнительных военных талантов и сопливое восхваление его "неординарности" на грани шизофрении.