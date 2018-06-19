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Движение поездов на линии A сети пригородных электричек RER в Париже было приостановлено в связи с преждевременными родами у одной из пассажирок. Об этом руководство сети сообщило в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что роды у женщины начались на станции Auber. В результате на свет появился мальчик. Он и его мать были доставлены в близлежащую больницу, где о них позаботились врачи. После этого движение поездов на линии было восстановлено.

Руководство сети поздравило новоявленную мать с рождением малыша. Также было объявлено, что транспортные власти Парижа решили сделать им подарок. Ребенку будет предоставлено право бесплатно пользоваться всем общественным транспортом Парижа и его пригородов до достижения 25 лет.

La ligne A est heureuse de vous annoncer que le qui vient de naître bénéficiera de la gratuité des transports sur l'ensemble du réseau #RATP jusqu'à ses 25 ans. #RERA #Cestungarçon pic.twitter.com/aW6mSEO2Bi — RER A (@RER_A) 18 июня 2018 г.

Фото из Flickr/Ian Morton