В Париже ребенок родился в электричке и получил бесплатный проездной на 25 лет

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В мире | 19 июня 2018 года, 11:20

Движение поездов на линии A сети пригородных электричек RER в Париже было приостановлено в связи с преждевременными родами у одной из пассажирок. Об этом руководство сети сообщило в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что роды у женщины начались на станции Auber. В результате на свет появился мальчик. Он и его мать были доставлены в близлежащую больницу, где о них позаботились врачи. После этого движение поездов на линии было восстановлено.

Руководство сети поздравило новоявленную мать с рождением малыша. Также было объявлено, что транспортные власти Парижа решили сделать им подарок. Ребенку будет предоставлено право бесплатно пользоваться всем общественным транспортом Парижа и его пригородов до достижения 25 лет.

Фото из Flickr/Ian Morton

Источник: Newsru.com
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