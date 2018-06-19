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В центре Киева во вторник днем начались столкновения у задания Рады. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в митинге принимают участие участники Афганской войны и шахтеры. Они стараются прорваться в здание парламента.

"Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки", — рассказала корреспондент.

Она добавила, что в настоящее время прорван первый кордон правоохранителей, митингующие пытаются проникнуть в здание Рады.

Митингующие в центре Киева шахтеры требуют надлежащего финансирования угольной отрасли. По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов.

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.

По данным "Пятого канала", недалеко от Рады также митингуют ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыта улица Грушевского.

Протестующие требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.