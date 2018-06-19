Митингующие в Киеве шахтеры попытались прорваться в здание Рады (4)

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В мире | 19 июня 2018 года, 12:12

В центре Киева во вторник днем начались столкновения у задания Рады. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в митинге принимают участие участники Афганской войны и шахтеры. Они стараются прорваться в здание парламента.

"Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки", — рассказала корреспондент.

Она добавила, что в настоящее время прорван первый кордон правоохранителей, митингующие пытаются проникнуть в здание Рады.

Митингующие в центре Киева шахтеры требуют надлежащего финансирования угольной отрасли. По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов.

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.

По данным "Пятого канала", недалеко от Рады также митингуют ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыта улица Грушевского.

Протестующие требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Sedna1 час назад
Вот те на! С чего бы украинским шахтерам митинговать? Ведь у них такая хорошая жизнь под предводительством Парашкина и остальной швали? Стесняюсь спросить, а те украинцы, которые собираются жечь покрышки у российского посольства в Риге, не примкнут ли к шахтёрам? Ведь требования шахтеров ридной матки Украины куда важнее дебильных требований тутошних хохлов. Так мне кажется.
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yes1 час назад
скоро и не такое будет, жрать уже народу нечего, а до конца года 13 лярдов долга отдать, скоро опять кастрюли народ наденет и скакать будут, мол падавайте нового презика им и спишите долги, это Порох брал как взятку, бугагага. Скаклы они такие
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Динго1 час назад
Ну, не стоит переживать так-то! Вот сейчас местные украинцы помитингуют у Посольства России и всё на их родине восстановиться. Будет хорошо жить, и они с радостью вернутся на свою этническую родину. И -гудбай , Латвия.
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