Более 120 человек числятся пропавшими после крушения парома в Индонезии
В мире | 19 июня 2018 года, 13:28
Индонезийские спасатели ищут 128 пассажиров парома, потерпевшего крушение на озере Тоба на острове Суматра, передает агентство Рейтер.
"Многие люди сообщили о пропаже своих родственников", — заявил агентству глава поисково-спасательной службы.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения судна на озере Тоба в провинции Северная Суматра.
Источник: РИА Новости