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Индонезийские спасатели ищут 128 пассажиров парома, потерпевшего крушение на озере Тоба на острове Суматра, передает агентство Рейтер.

"Многие люди сообщили о пропаже своих родственников", — заявил агентству глава поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения судна на озере Тоба в провинции Северная Суматра.

Источник: РИА Новости