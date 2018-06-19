Миграционный скандал в США: детей разделяют с родителями и держат в "клетках" (1)
В мире | 19 июня 2018 года, 14:09
В США разгорается миграционный сканадал из-за новых норм, согласно которым нарушителям пограничного режима предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.
Около двух тысяч детей мигрантов в США были помещены в изоляторы отдельно от родителей, нарушивших миграционное законодательство.
Ранее генпрокурор Джефф Сешнс поручил привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально.
Мигрантам предъявляют обвинения по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений. Их детей, не обвиняемых в совершении преступления, переводят в изоляторы.
Источник: BBC Russian
А о чем родители думали и чем? Только так.
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