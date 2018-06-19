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В США разгорается миграционный сканадал из-за новых норм, согласно которым нарушителям пограничного режима предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.

Около двух тысяч детей мигрантов в США были помещены в изоляторы отдельно от родителей, нарушивших миграционное законодательство.

Ранее генпрокурор Джефф Сешнс поручил привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально.

Мигрантам предъявляют обвинения по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений. Их детей, не обвиняемых в совершении преступления, переводят в изоляторы.