В мире |

Террористическая группировка "Исламское государство" в очередной раз пригрозила организовать атаки во время проходящего в России чемпионата мира по футболу.

На опубликованных боевиками новых постерах содержится призыв к "волкам халифата" быть готовыми к "сезону охоты", а в качестве потенциальной жертвы изображен стоящий на коленях в центре заполненного людьми стадиона в комбинезоне оранжевого цвета нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, передает The Daily Mail. За спиной футболиста расположился джихадист в маске. На переднем плане стоит боевик с бомбой.

На еще одном постере можно увидеть боевика ИГ в полной боевой экипировке, который изучает экран с изображениями мест проведения матчей ЧМ-2018. На третьем плакате экстремист вместо мяча проносит на охваченный пламенем стадион круглую бомбу. На четвертом постере кровавая надпись "Убей их всех" перечеркивает символику ЧМ в России.

#RT @MailOnline: ISIS warns of World Cup attacks in posters showing Lionel Messi being executed on the pitch https://t.co/4PtSQPeB5J