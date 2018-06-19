В мире |

Террористическая группировка "Исламское государство" в очередной раз пригрозила организовать атаки во время проходящего в России чемпионата мира по футболу.

На опубликованных боевиками новых постерах содержится призыв к "волкам халифата" быть готовыми к "сезону охоты", а в качестве потенциальной жертвы изображен стоящий на коленях в центре заполненного людьми стадиона в комбинезоне оранжевого цвета нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, передает The Daily Mail. За спиной футболиста расположился джихадист в маске. На переднем плане стоит боевик с бомбой.

На еще одном постере можно увидеть боевика ИГ в полной боевой экипировке, который изучает экран с изображениями мест проведения матчей ЧМ-2018. На третьем плакате экстремист вместо мяча проносит на охваченный пламенем стадион круглую бомбу. На четвертом постере кровавая надпись "Убей их всех" перечеркивает символику ЧМ в России.

#RT @MailOnline: ISIS warns of World Cup attacks in posters showing Lionel Messi being executed on the pitch https://t.co/4PtSQPeB5J — Piktur-it (@Pikturit_) 19 июня 2018 г.

Боевики ИГ на протяжении последних месяцев неоднократно угрожали в интернете терактами во время ЧМ в России. Последователи ИГ уже публиковали в соцсетях постеры с изображением бомб, террористов-смертников и оружия, а также с угрозами сорвать проведение международного футбольного турнира.

На одном из плакатов, в частности, фигурировал президент РФ Владимира Путина, выступающего с трибуны на стадионе. Фигура главы государства была захвачена в прицел снайперской винтовки. Неподалеку от него изображался террорист с автоматом АК-47 в руке, а надпись на плакате гласила: "Путин заплатит за убийства мусульман".

Месси также уже выступал в качестве потенциальной жертвы террористов - его изображали стоящим на коленях рядом с одним из боевиков на поле стадиона "Лужники". В мае фанатики угрожали обезглавить как Месси, так и легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня в 11 городах России. Финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.