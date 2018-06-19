Столтенберг: разногласия между США и Европой могут повлиять на НАТО (4)

фото

В мире | 19 июня 2018 года, 19:42

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что глубокие разногласия между США и их европейскими союзниками сохраняют свою актуальность, и нет уверенности в том, что трансатлантический альянс сможет выжить, пишет британская газета The Guardian.

Столтенберг отметил, что призвал всех членов НАТО работать во избежание «катастрофического разрушения западного единства». Обострение ситуации происходит на фоне «открытой травли» Дональда Трампа в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связана с миграционным кризисом.

Генсек НАТО признал, что «политические грозовые тучи» ложатся тяжелым бременем на отношения между членами организации. В материале отмечается, что разногласия сохраняются по вопросам торговых отношений, изменения климата и иранской ядерной сделке.

«Эти разногласия реальны, и они не исчезнут в одночасье», — отметил генсек НАТО.

Столтенберг также считает, что США и их союзники должны подняться над текущими разногласиями и признать необходимость единства в опасной точке мировой истории. Держаться вместе — это тот путь, отметил генсек НАТО, который всегда будет вести в правильном направлении.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Garik1 час назад
"Политические грозовые тучи" над НАТОй разведут булками Даля с Ринькой. А наша patriotичневая палата Nr.6 их пилниги пиекритует.
1
Ответить
Патриот 2 часа назад
Конечно повлияют! НАТОаские ушлепки пойдут рыть окопы для России. США сотрёт Россия с лица земли. Правопорядок и мир наступит на земле. Гейропу ждёт участь Второй Мировой войны. Так что тявкайте там на расстоянии пока зубы целы.
1
Ответить
вова1 час назад
Выжить без американских денег?
И вообще генеральным секретарем НАТО должен быть АМЕРИКАНЕЦ ,белый американец,а не расмусены ,столтенберги и прочая шушера ,ну или потом красных латышских стрелков,в крайнем случае
1
Ответить