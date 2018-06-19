Президент Литвы боится, что "Северный поток - 2" ослабит Европу (6)
В мире | 19 июня 2018 года, 20:00
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что газопровод «Северный поток — 2» может сделать Евросоюз политически уязвимым. Об этом сообщает Der Spiegel.
По ее словам, газопровод якобы сделать Европу зависимой от российского газа.
«Тот, кто становится зависимым от энергопоставок одной страны, делает себя политически уязвимым», — сказала Грибаускайте.
Она также подчеркнула, что Евросоюз должен обеспечить диверсификацию энергоснабжения.
Источник: Газета.ru
Конечно ослабит а тебе прости господи бывшей советской КГБистской проститутке , комсомолке, точно нужно бояться! Скоро придёт расплата! Заслужила!
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Надоело эту х/уйнью Литовскую читать !?
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Что должно было случится с литовским народом,что б они выбрали себе президентом эту женщину? Она ж при совке в кгб тд подрабатывала! Про вме остальное промолчим...
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